من جديد… #خيمة_القذافي تسقط مبارك الدويلة في قبضة أمن الكويت

أمرت النيابة العامة في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، بضبط وإحضار النائب السابق مبارك الدويلة في القضية المعروفة بـ“خيمة القذافي“.

وأحيل النائب السابق مبارك الدويلة وحاكم المطيري، إلى النائب العام، على خلفية أحاديثهما ضمن ما يعرف بتسجيلات خيمة القذافي المسربة.

وأخلى جهاز أمن الدولة في نهاية يونيو، سبيل الدويلة بعد ساعات من التحقيق معه في قضية التسجيلات الصوتية المتعلقة باللقاء الذي جمعه بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والتي نشرها المعارض القطري المقيم في لندن خالد الهيل.

وأجرى الجهاز تحقيقاته مع الدويلة، إذ وُجهت إليه تهمة إذاعة أخبار كاذبة والإساءة إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قبل إخلاء سبيله، على أن يتم رفع نتائج التحقيقات إلى الجهات المختصة.

وتم استدعاء الدويلة في وقت سابق، على خلفية تداول ونشر التسجيلات التي عُرفت بتسجيلات خيمة القذافي، التي تم تسريبها من لقاء جمع القذافي بقيادات وشخصيات خليجية، منهم الدويلة المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، الذي واجه -بناء على هذه التسجيلات- تهما بالتآمر مع القذافي على أمن الخليج.

وكان تسريب آخر نشر من جانب المعارض القطري الهيل، لحاكم المطيري، يشير إلى تآمر الأخير مع القذافي للتخطيط لنشر الفوضى الخلاقة كما يسميها الزعيم الليبي الراحل في دول عربية ومنها دول الخليج.