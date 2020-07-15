إيران: 2388 إصابة جديدة بكورونا.. و199 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء ارتفاع إجمالي عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 13 ألفا و 401 حالة، بعد تسجيل 199 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكانت إيران سجلت الخميس الماضي أكبر عدد يومي للوفيات منذ ظهور فيروس كورونا في البلاد، وذلك بتسجيل 221 حالة وفاة في يوم واحد.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات تجاوز 264 ألفا، بعد تسجيل 2388 حالة إصابة جديدة.

ولفتت إلى أن 3411 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 227 ألفا.

وبعد انخفاض أولي في عدد الإصابات في منتصف أيار/مايو، خففت إيران من التدابير التي كانت فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا وأعادت فتح الاقتصاد مرة أخرى، وهو ما يرى الخبراء أنه أدى إلى زيادة كبيرة في الإصابات مؤخرا.