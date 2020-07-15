الضمان الصحي: تمديد تغطية خدمة الطب الإتصالي و تطعيم الأطفال عبر الرعاية المنزلية حتى نهاية 2020

أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني تعميما لكافة شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية تضمّن إشعاراً بتمديد إعتماد تغطية خدمة الطب الإتصالي، و خدمة تطعيمات الأطفال من خلال الرعاية الطبية المنزلية ضمن منافع وثيقة الضمان الصحي الموحدة، وذلك حتى نهاية العام الجاري 2020.

وقال المتحدث الرسمي بإسم المجلس ياسر المعارك أن هذا القرار يأتي اتساقاً مع الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة في مواجهة تداعيات فيروس كرونا الجديد (COVID-19)، إضافة إلى إستمرار الطلب على خدمات الطب الإتصالي و تطعيم الأطفال عبر خدمات الرعاية المنزلية، لافتاً أن هذا القرار سيسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمجلس حيال تمكين المؤمن لهم من الشرائح التي يستهدفها النظام من الحصول على الحماية و التغطية الكاملتين إضافة إلى تمكين شركات التأمين الصحي و مقدمي الخدمة من رفع مستوى خدماتهم للمستفيدين بوجود تنظيمات وسياسات متطورة، وتحسين الإستدامة والإبتكار في القطاع.

وأوضح أن عدد المستفيدن من خدمات الطب الإتصالي بلغ أكثر من 14090 مؤمن له فيما بلغ عدد المستفيد من خدمات تطعيم الأطفال عبر الرعاية المنزلية ما يزيد عن 5472 مستفيد.

وأهاب المعارك بكافة شركات التأمين المؤهلة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين إلى ضرورة استخدام قنوات التواصل الرسمية لديها لتوعية عملائهم بهذه الإجراءات، داعيا المؤمن لهم وجمهور المستفيدين لاستغلال قنوات الاتصال التي أتاحها المجلس للرد على كافة التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى عبر الرقم الموحد: 920001177 والبوابة الإلكترونية www.cchi.gov.sa والبريد الإلكتروني: Infocchi.gov.sa وتطبيق الهواتف الذكية، إضافة إلى الصفحات الرسمية للمجلس على منصات التواصل الاجتماعي: (تويتر، فيس بوك، لنكدان).