آخر تطورات #كورونا عالميا.. حصيلة الضحايا فى بريطانيا تتخطى الـ45 ألفا

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، أعلنت وزارة الصحة البريطانية، عن تسجيل 85 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، ما يرفع حصيلة الضحايا الإجمالية إلى 45053 حالة وفاة، جاء ذلك نقلا عن روسيا اليوم.

فى غضون ذلك، قالت دراسة أعدها علماء بريطانيون اليوم الأربعاء، إن معدل انتشار مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد في إنجلترا قد يكون أقل مما كان يُعتقد سابقا في مايو، مشيرة إلى أن إجراءات العزل العام التي فرضتها الحكومة نجحت في تقليل معدلات الإصابة.