الصين تصعّد وتستدعي السفير الأمريكي

استدعت وزارة الخارجية الصينية سفير الولايات المتحدة لدى بكين، تيري برانستيد، للاحتجاج على توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا يفرض عقوبات على الصين بسبب قضية هونغ كونغ.

وأفادت الوزارة بأن نائب وزير الخارجية الصيني، تشين تزيغوان، استدعى، اليوم الأربعاء، برانستيد وأعرب له عن احتجاج بلاده من توقيع ترامب الأمر القاضي بفرض عقوبات على الصين ردا على فرضها قانون الأمن القومي في مدينة هونغ كونغ.

وأكد تشين تزيغوان أن الصين ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها، بما في ذلك عبر تطبيق عقوبات ضد شخصيات وكيانات أمريكية ذات الصلة.