كورونا حول العالم.. 580 ألف وفاة وأكثر من 13.4 مليون إصابة

أودى فيروس كورونا المستجد بـ 579938 شخصاً في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر (كانون الأوّل) الماضي، وفق تعداد أعد استناداً إلى مصادر رسمية أمس الأربعاء.

وسُجلت رسمياً إصابة 13.407.780 مليون شخصاً في 196 بلداً ومنطقة بالفيروس منذ بتفشيه، تعافى منهم 7.264.600 ملايين شخص على الأقل.

والولايات المتحدة البلد الأكثر تضرراً بعدد الوفيات والإصابات بـ136900 وفاة من أصل 3.465.031 ملايين إصابة، وشفاء 1.049.098 مليون شخص.

وتحتل البرازيل المرتبة الثانية بـ74133 وفاة من اصل 1.926.824 مليون إصابة، تليها المملكة المتحدة بـ 45053 وفاة من 291911 إصابة، ثم المكسيك بـ 36327 وفاة من أصل 311486إصابة، وإيطاليا بـ 34997 وفاة من أصل 243506 إصابات.

وأحصت أوروبا الأربعاء 203793 وفاة، من أصل 2.879.566 مليون إصابة، وأمريكا اللاتينية والكاريبي 149597 وفاة من 3.495.775 ملايين إصابة، وبلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معاً 145740 وفاة من 3.573.752 ملايين إصابة.

وسجّلت آسيا 45518 وفاة من 1.860.260 مليون إصابة، والشرق الأوسط 21364 وفاة من 957272 إصابة، وأفريقيا 13786 وفاة من 629080 إصابة، وأوقيانيا 140 وفاة من 12077 إصابة.

وأعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعت من السلطات الوطنية وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.