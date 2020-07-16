عاجل… تحطم طائرة حربية تركية ومقتل عناصر أمنية

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، فجر اليوم الخميس، مقتل 7 من عناصر الأمن، بينهم طياران، جرّاء سقوط طائرة مراقبة واستطلاع مأهولة، وتحطمها بولاية وان، شرقي البلاد.

وأوضح الوزير- في تصريحات متلفزة نقلتها وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، أن الطائرة كانت في مهمة للاستطلاع والمراقبة بولايتي وان، وهكاري، شرقي تركيا منذ الاثنين الماضي، مشيرًا إلى أنها من طراز العام 2015.

وأشار إلى أنها أقلعت الأربعاء، في مهمة استطلاع، من مطار “فريد مَلان” بولاية وان، وعلى متنها 7 من العناصر الأمنية، بينهم طياران.

وأوضح أن فرق الإنقاذ تمكنت في تمام الساعة الثالثة فجر الخميس بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت جرينتش) من التوصل إلى أن الطائرة اصطدمت بقمة جبل “آرتوس” على ارتفاع 2200 وتحطمت.

وأوضح أن الحادث أسفر عن مقتل كل من كان على متنها، من عناصر أمنية،بينهم طياران.