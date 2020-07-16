جامعة الأميرة نورة: بدء التقدم لـ”ماجستير علم النفس الإكلينيكي” اليوم

أعلنت عمادة الدراسات العليا في جامعة الأميرة نورة عن فتح باب القبول في برنامج ماجستير العلوم في “علم النفس الإكلينيكي”، اليوم ولمدة أسبوعين.

وقالت العمادة إن البرنامج يستهدف خريجات تخصصات علم النفس التربوية منها والإكلينيكية، من أجل إعدادهن في المجالات المهنية والأكاديمية والبحثية في مجال علم النفس الإكلينيكي، لتلبية احتياجات المجتمع وتعزيز الصحة النفسية.

وأضافت أن البرنامج يسعى لتلبية الاحتياجات الوطنية من المتخصصين في التشخيص وممارسة العلاج والتقييم النفسي والتأهيل، كذلك الأبحاث السريرية وسد حاجة سوق العمل.

وتبلغ مدة دراسة ماجستير العلوم في “علم النفس الإكلينيكي”، عامين دراسيين تنقسم إلى مقررات تخصصية تدرس خلالها الطالبة 50 وحدة معتمدة، وفي السنة الثانية تدريب سريري كامل يتكون من 500 جلسة علاجية تحت إشراف تدريبي.

ويمكن التقديم عبر بوابة القبول الإلكتروني في عمادة الدراسات العليا: https://banssb.pnu.edu.sa/