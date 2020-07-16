دراسة حديثة: المعكرونة والخبز يقللان خطر الوفاة بنسبة 24%

قالت دراسة جديدة إن تناول المعكرونة والخبز وغيرهما من البروتينات النباتية، مثل، يساهم في انخفاض خطر الموت بنسبة كبيرة.

واعتمدت الدراسة الحديثة، التي نشرتها مجلة “جاما إنتيرنا ميديسن” على بيانات 416 ألفا من الرجال والنساء، على مدى 16 عاماً. في المتوسط​، حصل المشاركون على 15% من استهلاكهم اليومي للطاقة من البروتين، و40% من النباتات، و60% من البروتينات الحيوانية، بما في ذلك 19% من منتجات الألبان.

ووجد الباحثون أن تناول البروتين النباتي مرتبط بانخفاض فرصة الموت بشكل عام، وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل خاص. وكان هذا الارتباط قوياً بشكل خاص عندما تم استهلاك أطعمة مثل الخبز والحبوب والمعكرونة.

وأظهرت الدراسة أن استبدال البيض بالأطعمة التي تحتوي على البروتين النباتي مرتبط بانخفاض خطر الوفاة لدى الرجال بنسبة 24% و21% لدى النساء. وعندما تم استبدال اللحوم بالمعكرونة والخبز، انخفض الخطر إلى 13% عند الرجال و15% عند النساء. وقد أخذ الباحثون في الاعتبار خيارات نمط الحياة المختلفة التي يمكن أن تؤثر على صحة المشاركين في الدراسة، مثل التدخين والسكري واستهلاك الفاكهة واستخدام مكملات الفيتامينات.

ويقول الفريق المسؤول عن الدراسة إن النتائج التي توصلوا إليها تقدم دليلاً على أن تغيير النظام الغذائي للإنسان قد يؤثر على الصحة والعمر. يدعم البحث أيضاً الدراسات السابقة التي وجدت أن استبدال بعض الكربوهيدرات بالبروتينات مرتبط بتحسين ضغط الدم وتحسين مستويات الدهون والسكر في الدم، وفق ما ورد في موقع “ميترو” الإلكتروني.