الذهب يستقر قرب ذروة 9 سنوات بعد معادلة المخاوف

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس قرب أعلى مستوى لها في تسع سنوات إذ عادلت المخاوف من تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وتنامي التوتر في العلاقات الأمريكية

الصينية أثر بيانات إيجابية عن الاقتصاد الصيني.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1809.62 دولار للأوقية بحلول الساعة 0426 بتوقيت جرينتش لكنه تحرك في نطاق ضيق بلغ نحو خمسة دولارات وظل أقل بمقدار 8.09 دولار فقط عن أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2011 والذي سجله في الأسبوع

الماضي وبلغ 1817.71 دولار للأوقية.

واستقر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة إلى حد كبير عند 1813.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1978.72 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.7 بالمئة إلى 825.89 دولار وهبطت الفضة 0.4 بالمئة إلى 19.31 دولار.