“النقد الدولي”: لم نهزم #كورونا بعد.. والعالم مهدد بـ”أزمة اقتصادية كبرى”

حذر صندوق النقد الدولي من أن الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا لم تنته بعد، مطالبًا دول العالم بالإبقاء على إجراءات الحماية الاجتماعية “إن لم يكن توسيعها”، ومواصلة إنفاق المال العام لتحفيز الاقتصاد.

وقالت مديرة الصندوق، كريستالينا جورجييفا، اليوم، إن أزمة كورونا دخلت في مرحلة جديدة تتطلب مرونة لتأمين “انتعاش دائم وعادل”.

وشددت جورجييفا، في مقال على مدونة نشرت قبل أيام من اجتماع افتراضي لمجموعة العشرين برئاسة السعودية، على ضرورة الاستفادة من “الفرصة التي لا تسنح إلا مرة واحدة في القرن” وتتمثل بإعادة بناء عالم “أكثر عدالة ومراعاة للبيئة واستدامة وذكاء وخصوصا أكثر قدرة على المقاومة”.

وحتى مع ظهور بعض المؤشرات الإيجابية، قالت جورجييفا “لم نتغلب بعد” على الأزمة، محذرة من أن “موجة عالمية ثانية من المرض يمكن أن تسبب اضطرابات جديدة في النشاط الاقتصادي”.

وتحدثت عن “مخاطر أخرى تشمل القيمة المشوهة للأصول وتقلب أسعار المواد الأولية وتزايد الحمائية والاضطراب السياسي”.

لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى “التقدم الحاسم في البحث عن لقاحات وعلاجات يمكن أن تحفز الثقة والنشاط الاقتصادي”.

وحذر الصندوق في 24 يونيو من أن “هذه الأزمة ليست كغيرها”، مشيراً على أنها أشد مما كان متوقعاً والانتعاش كذلك سيكون أكثر بطئاً مما كان متوقعاً.