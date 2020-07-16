“التنمية الاجتماعية”: 30% زيادة في تمويل الخدمات الصحية.. 160 مليونًا لـ42 منشأة طبية

أعلن بنك التنمية الاجتماعية تحقيقه رقمًا قياسيًا في تمويل المنشآت الصحية، خلال النصف الأول من عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 30%، مقارنة بالنصف الأول من 2019.

وأكد أكد نائب الرئيس التنفيذي للبنك لقطاع تمويل المنشآت أحمد بن علي الزهراني، أن البنك اعتمد برنامجاً للدعم متزامنًا مع تركيزه على تسخير كافة الموارد الفنية والتقنية لتسريع رحلة التمويل ومساندة العملاء خلال أزمة تفشي كورونا المستجد، حيث تم اعتماد تمويلات لـ42 منشأة بقيمة بـ160 مليون ريال حتى نهاية يونيو 2020 فيما يخص منتج الرعاية الصحية، توزعت في الأنشطة التالية: المستشفيات، المجمعات الطبية، العيادات الطبية، العيادات المتخصصة، المصانع الطبية، معامل التجهيزات الطبية، المستهلكات الطبية، والخدمات التشغيلية الطبية، وشملت تغطية جغرافية واسعة في أغلب مناطق المملكة.

وأوضح الزهراني أن المنشآت الصحية التي مولها البنك مستقرة وتنمو بشكل إيجابي في جميع المناطق، مستفيدة من خدمات وتسهيلات 27 فرعاً للبنك حول المملكة، مبينًا أن إطلاق البنك لـ منتج الرعاية الصحية، تركز في التمويلات على الأنشطة الطبية الجديدة والقائمة لزيادة طاقتها التشغيلية وتسريع وتيرة أعمالها ونطاق خدماتها بمخصص مالي يبلغ 2 مليار ريال.

وأفاد نائب الرئيس أن محفظة الرعاية الصحية التي استحدثها البنك في ظل المرحلة الحالية، تأتي متوائمة في المساهمة في تحقيق مستهدفات استراتيجية في رؤية المملكة 2030، من خلال رفع مساهمة المؤسسات الصغيرة في كلا المحتوى المحلي و الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة التوطين في القطاع الصحي.