بعد تأجيل 3 مرات.. رئيسة وزراء الدنمارك تتزوج من مخرج سينمائي

أخيرا، وبعد تأجيل لثلاثة مرات، أتمت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، زواجها اليوم، بعد تأجيل عدة مرات لأسباب سياسية، شملت قمة أوروبية.

وتزوجت فريدريكسن في كنيسة صغيرة بجزيرة مون في بحر البلطيق؛ حيث يملك الزوجان مكاناً صغيراً لقضاء عطلة.

ووفقاً للتقارير، فإن حفل الزفاف كان صغيراً؛ حيث حضر رئيس الوزراء السابق بول نيروب راسموسين، وعدد من أعضاء الحكومة.

وكان من المقرر إتمام زواج السياسية التي تبلغ من العمر 42 عاماً، وخطيبها المخرج السينمائي يو تينبيرج الصيف الماضي، ولكن الانتخابات البرلمانية الدنماركية حالت دون ذلك، كما تأثرت خطط الزفاف هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان آخر موعد تم تحديده يوم السبت الماضي، الذي لم يكن ممكناً بسبب عقد قمة أوروبية لمناقشة خطة التعافي من تداعيات كورونا، بقيمة 750 مليار يورو (857 مليار دولار).

والتقت فريدريكسن وتينبيرج (55 عاماً)، في عام 2014 عبر أصدقاء مشتركين.