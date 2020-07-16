‫المرور يحذر قائدي المركبات: الالتزام بالمسار المناسب أو غرامة تصل لـ 500 ريال

حذرت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات، من مخالفة المسار المحدد المناسب، قبل الوقوف عند الإشارة الضوئية.

وبينت الإدارة، في بيان، إلى أن من أراد الالتفاف لليمين فعليه التزام المسار الأيمن ومن أراد المضي قدما عليه التزام المسار الأوسط، ومن أراد الالتفاف إلى اليسار فعليه الالتزام بالمسار الأيسر، لضمان انسيابية الحركة المرورية.

ونبهت إلى أن عدم قيام السائق الذي يرغب في تغيير مساره بإعطاء الأفضلية لسائق المركبة التي تسير في اتجاه مستقيم في حال سير المركبتين بشكل متوازًن يعد مخالفة تتراوح قيمتها بين 500 و900 ريال وفقا لجدول المخالفات المرورية رقم (4).