وزارة التعليم: استقلال ثلاث جامعات لن يؤثر في مجانية التعليم #عاجل

أكدت وزارة التعليم أن استقلال ثلاث جامعات لن يؤثر في مجانية التعليم بجميع مراحل البكالوريوس.

وقالت الوزارة، في بيان، إن نظام الجامعات لم يتطرق إلى أي تعديل أو حجب في مكافآت الطلبة، مع التأكيد على استمرار أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعات ممن هم على رأس العمل على أوضاعهم الحالية.

وصدر صباح اليوم (الخميس)، أمر ملكي، باستقلال 3 جامعات وفق نظام الجامعات الجديد، وهي جامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

وحظي نظام الجامعات السعودية الجديد بالعديد من الإشادات الواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وصدر النظام من مجلس الوزراء بتاريخ 1 /3 / 1441 هـ، قبل 6 أشهر، وسيتم تطبيقه على كل الجامعات تدريجيا.