6 أيام على بدء الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين للمركبة

نبهت الإدارة العامة للمرور بأنه تبقى 6 أيام على بدء الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة، والتي تتمثل في غرامة مالية تتراوح بين 100 و150 ريالاً.

وأكد المرور، في بيان، أن التزام قائدي المركبات بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية التي تنص على وجود تأمين للمركبة يضمن الحقوق النظامية للمتضررين من الحوادث.

وكان المرور قد أكد اكتمال الربط الآلي لإجراءات التأمين على المركبات بسجلاتها لدى مركز المعلومات الوطني.

ودعا المرور، ملّاك المركبات للتحقق من وجود تأمين للمركبة ساري المفعول وذلك قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آلياً بدءاً من الأول من ذي الحجة 1441هـ.