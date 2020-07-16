بمشاركة أكثر من ألف شخص.. المؤتمر العالمي من أجل إيران حرة يفضح نظام الملالي غدا

ينطلق غدا الجمعة، المؤتمر العالمي من إيران، لتأييد ودعم معاقل الانتفاضة وجيش التحرير.

ويشارك في المؤتمر، أكثر من 1000 شخص من كبار الشخصيات والسياسيين والبرلمانيين الدوليين يمثلون 102 دولة حول العالم لدعم وتغيير النظام من قبل الشعب والمقاومة الإيرانية.

وسيعبر المؤتمر عن دعمه لتغيير النظام من قبل الإيرانيين والمقاومة الإيرانية، ومن المقرر أن يناقش في أكبر تجمع على الإنترنت، التهديد الإرهابي المتزايد للنظام الإيراني، ويحثون المجتمع الدولي على تبني سياسة حازمة وكذلك التحذير من كارثة فيروس كورونا في إيران وتستر الملالي على الكارثة.