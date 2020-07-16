إتلاف طن مواد غذائية فاسدة ببلدية الشوقية بمكة المكرمة

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة ببلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الباعة المتجولين المخالفين داخل نطاق البلدية، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها على الأسواق العشوائية المخالفة، بمشاركة الإدارة العامة للنظافة ومساندة إدارة أمن المهمات والواجبات بشرطة العاصمة المقدسة، بهدف القضاء على الظواهر السلبية والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة واللوائح المتبعة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي، أن الحملة أسفرت عن إتلاف (طنٍ) من المواد غذائية الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والتي تظهر عليها علامات الفساد، و مصادرة 22 أسطوانة غاز وموقد لتجهيز الوجبات الغذائية و10 كراسي بلاستيكية، مشيراً إلى مخالفة البيع بداخل المطاعم والبقالات غير المرخصة في ظل افتقادها لأدنى الاشتراطات الصحية، مؤكداً تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأشار “المشيخي” إلى أن الحملات الميدانية لا تزال مستمرة على المنشآت والباعة المتجولين المخالفين، والتي تهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات والحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات، والتأكد من تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات البلدية على الباعة المخالفين بالأسواق العشوائية.