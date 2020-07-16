تسليم عدد من الفلل الجاهزة في مشروع إسكان تبوك

سّلمَ وكيل وزارة الإسكان للدعم السكني، وخدمة المستفيدين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، اليوم، عددًا من الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشروع إسكان تبوك الواقع في منطقة تبوك، بحضور مدير عام فرع وزارة الإسكان في المنطقة وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية.

ويأتي المشروع من بين عدد من المشاريع الجاهزة التي يوفرها برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، والتي يصل عددها 42 مشروعاً تتوزع في مختلف المحافظات على مستوى جميع مناطق المملكة ضمن مجموعة من الخيارات الأخرى التي يوفرها البرنامج وتشمل الوحدات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين، والأراضي السكنية، وإمكانية شراء الوحدات السكنية الجاهزة، والبناء الذاتي وذلك بالاستفادة من القرض العقاري المدعُوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، ويمكن الاطلاع على كافة الخيارات والحلول الإلكترونية عبر تطبيق وموقع “سكني” على الرابط: https://sakani.housing.sa/all-projects-map.

وعبّر عدد من المستفيدين المُستلمين عن سعادتهم لاستلام وحداتهم السكنية ضمن مشروع إسكان تبوك الذي يوفر 901 فيلا تبدأ أسعارها من 333 ألف ريال، ضمن مشروع يقع على مساحة تتجاوز 950 ألف متر مربع تتكامل أعمال البنية التحتية وتتوافر فيه مواقع مُخصصة للمرافق المتنوعة من تعليم وصحة وترفيه وحدائق.

كما قدم وكيل وزارة الإسكان شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – على اهتمامهما بكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن، ومتابعة أمير منطقة تبوك صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز وسمو نائبه، لتوفير كل السبل والخدمات لجميع محافظات ومراكز المنطقة، وتوجيهاتهم المستمرة لتنفيذ المبادرات التنموية، منوهاً بجهود وزارة الإسكان لتوفير الحلول والخيارات التمويلية والسكنية في جميع المناطق بتسهيل الإجراءات بما يسهم في رفع نسب التملك وفق مستهدفات برنامج “الإسكان” – أحد برامج رؤية المملكة 2030- إلى 70% بحلول 2030.