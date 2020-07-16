98 زيارة تفتيشية لمتابعة التوطين ومنع العمل تحت أشعة الشمس في الرياض

نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلاً بمكاتب العمل التابعة له وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة خلال هذا الأسبوع جملةً من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف انشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها.

وشملت هذه الحملات مدينة الرياض ومحافظات الزلفي والدوادمي والأفلاج والمجمعة وشقراء وحوطة تميم وسدير والغاط حيث اسفرت عن تنفيذ 98 زيارة وضبط 22 مخالفة وانذار لقرارات التوطين وقرارات منع العمل تحت أشعة الشمس وتم حيالها تطبيق الانظمة واللوائح النظامية.

وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي خلال حضوره لإحدى هذه الحملات على استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته ، وشدد على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة كما دعا الحربي المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معًا للرصد) عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.