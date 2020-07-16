فوربس: قراصنة إيرانيون نفذوا هجوما إلكترونيا على حسابات مسؤولين أمريكيين

كشفت معلومات مسربة حصلت عليها مجلة “فوربس” الأمريكية قيام مجموعة قرصنة إلكترونية إيرانية باختراق حسابات مسؤولين أمريكيين على “غوغل”.

وقالت “فوربس” إن المعلومات التي حصلت عليها شركة “آي بي إم” تشمل صورا ومقاطع فيديو تظهر تنفيذ عمليات الاختراق، وقد فشل القراصنة في حمايتها.

ومن بين المعلومات التي تم الحصول عليها، تلك المتعلقة بمقاطع مصورة تدريبية صادرة عن القراصنة تظهر كيف يقوم المتسللون باختراق حساب “غوغل” لأحد مسؤولي البحرية الأمريكية.

وأضافت المجلة أنه كان هناك أيضا دليل على محاولات قرصنة فاشلة استهدفت حسابات شخصية لمتبرع إيراني أمريكي، ومسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية.

وقالت كبيرة محللي التهديدات الإلكترونية في شركة “آي بي إم”، أليسون ويكوف، إنه تم إبلاغ المسؤولين العسكريين بالقرصنة، مضيفة أن هناك أدلة على قيام القراصنة باستهداف حسابات على “ياهو” أيضا.

وأشارت إلى أن اختراق القراصنة للحسابات المستهدفة على “غوغل”، يعني أنهم قادرون على الحصول على “عدد كبير من المعلومات” عن الأفراد المستهدفين، بما في ذلك تسجيلات الدخول وبيانات الموقع والصور الشخصية، وربما معلومات أكثر حساسية في حال كانت إجراءات الأمن الإلكتروني للمستهدفين ضعيفة.