انتفاضة عارمة ضد نظام الملالي في إيران .. و اعتقالات بالجملة #انتفاضه_ايران #لا_تعدموا

نقلت وكالة “رويترز” عن شهود عيان تأكيدهم انتشار قوات أمنية بشكل مكثف في العاصمة الإيرانية طهران وعدة مدن أخرى.

واستخدمت قوات الأمن الإيرانية الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة معارضة للحكومة في مدينة بهبهان غرب البلاد.

ونقلت الوكالة عن أحد شهود العيان قولهم، إن اشتباكات اندلعت في المدينة بين قوات الأمن والمتظاهرين، مشيرة إلى أن هذه التطورات تأتي على خلفية أنباء عن انتشار أمني مكثف في العاصمة طهران وعدة مدن إيرانية أخرى.

و اعتقل الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، عددا من الأشخاص الذين أطلقوا دعوات للتظاهر في مدينة مشهد.

ونشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لمحتجين في مدينة بهبهان في إقليم خوزستان جنوب غربي إيران، للاعتراض على صدور حكم بإعدام 3 من قادة مظاهرات نوفمبر الماضي.

وردد المتظاهرون في المدينة شعارات سياسية، مثل “لا غزة لا لبنان روحي فداء إيران”، و “الإيراني يموت ولا يقبل الذل”.

ودعا ناشطون، في وقت سابق، للتجمع في المدن الإيرانية للاحتجاج على قرار الإعدام، وسط أنباء عن انتشار لقوات الشرطة في أماكن عدة من العاصمة الإيرانية طهران ومدن أخرى.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد تصدر هاشتاغ “لا تعدموا” “تويتر”، خلال اليومين السابقين، بأكثر من 6 ملايين تغريدة، شارك فيه فنانون وناشطون إيرانيون، وانضم إليهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي حذر من أن “تنفيذ حكم الإعدام بحق المحتجين سيبعث برسائل مؤسفة إلى العالم”.