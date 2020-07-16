أسعار النفط تهبط 1%

تراجعت أسعار النفط 1 بالمئة اليوم الخميس، بعد أن اتفقت “أوبك+” على تقليص تخفيضات غير مسبوقة على المعروض فضلا عن استمرار تنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالولايات المتحدة.

وظل كلا خامي القياس برنت والأمريكي فوق 40 دولارا للبرميل على مدى عدة أسابيع.

وتراجع برنت 42 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 43.37 دولار للبرميل، ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 45 سنتا أو 1.1 بالمئة ليغلق على 40.75 دولار للبرميل.

وكان كلا الخامين ارتفعا 2 بالمئة يوم الأربعاء عقب تراجع حاد في مخزونات النفط الخام الأمريكية.

واتفقت “أوبك” يوم الأربعاء على تقليص تخفيضات إنتاج النفط من أغسطس، وذلك بمقدار مليوني برميل يوميا لتصبح 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر.

وقلصت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة “أوبك+”، المعروض اليومي منذ مايو في حين أخذ الطلب العالمي في الانتعاش، مما ساعد على استقرار الأسعار، لكن المكاسب تواجه بواعث قلق من موجة ثانية من إصابات “كوفيد-19” بقيادة الولايات المتحدة.