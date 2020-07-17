مطالب بتشكيل فريق إعلامي موحد لتغطية شعائر الحج استثنائياً

طالب الإعلامي الزميل عبدالله الدهاس بتشكيل فريق إعلامي بصفة استثنائية لتغطية موسم حج هذا العام ١٤٤١هـ.

وقال الزميل الدهاس لــ”الوئام” بما أن الحج هذا العام سوف يكون استثنائيا نظرا للظروف الحالية التي يمر بها العالم جراء جائحة فيروس كورونا وما صاحبها من تخفيض في أعداد الحجاج وقصرها على رجال الأمن والممارسين الصحيين والمقيمين فإن هذا الحج يتطلب تغطية إعلامية متميزة واستثنائية وذلك من خلال تشكيل فريق من الإعلاميين في الصحف الورقية والإلكترونية بمكة المكرمة بواقع محرر صحفي لكل جهة إعلامية مع مصور وتتولى وزارة الحج والعمرة ووزارة الإعلام استضافتهم وترتيب أمور تغطيتهم لشعائر الحج.

مشيرا إلى ان هذا الإجراء سوف يمكن الإعلاميين من تغطية الشعائر ويمكن الجهات العاملة في الحج من إبراز جهودها وجهود المملكة – أعزها الله – لخدمة ضيوف الرحمن.

وأضاف قائلا إن الأعوام السابقة كانت تشهد بعثات إعلامية تضم العشرات من الإعلاميين وكانت تغطياتهم متميزة مشيرا إلى أن تشكيل فريق سوف يتيح تنظيم العمل والتغطية الإعلامية المتميزة التي ينشدها الإعلام السعودي بمختلف فئاته ويتيح الفرصة للجهات الإعلامية للتغطية على الرغم من محدودة أعداد الحجاج.