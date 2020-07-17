ميسي: نستحق خسارة «الليغا» ونحتاج للتغيير

أقر نجم برشلونة، ليونيل ميسي، بأن فريقه لم يكن على المستوى المعتاد هذا الموسم، وأنه استحق خسارة لقب “الليغا” لصالح غريمه ريال مدريد، الذي حسم البطولة الليلة بعد فوزه على فياريال 2-1 وسقوط “البرسا” أمام أوساسونا بنفس النتيجة.

وصرح ميسي الذي سجل هدف فريقه الوحيد “قلت إن مستوانا لن يشفع لنا في التشامبيونز، والآن رأينا أنه فشل حتى في مساعدتنا بالليغا”، مقراً بأنه إذا ما واصلنا الأداء بهذا الشكل سنخسر أمام نابولي” في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي.

وأضاف : نحن بحاجة للكثير من التغيير وينبغي أن ننتقد أنفسنا ولا نفكر أننا خسرنا لأن المنافس كان أفضل، في إشارة لتصريحات مدربه كيكي سيتيين ليلة أمس والتي أوضح أنه لا يرى بأن “البرسا” يلعب بشكل سيء وأن الريال هو الأقرب للقب لأنه قدم نتائج أفضل.

وتابع ميسي : لم ننتظر ولم نرغب في إنهاء الليغا بهذا الشكل، لكن هذا انعكاس لكل ما حدث خلال العام.

واعترف “البرغوث” بأن الفريق كان غير منتظم للغاية في النتائج وبدا ضعيفاً للغاية، وأن المنافسين يفوزون بالكثافة ولوجود رغبة في الفوز لديهم، فقدنا الكثير من النقاط التي لم يكن من المفترض فقدانها.

ورغم أنه أعترف بأحقية ريال مدريد في التتويج باللقب، إلا أنه أضاف أن البرسا ساعده في التتويج باللقب لهذا طالب بانتقاد ذاتي للجميع، بداية من اللاعبين”.

وحول إشارة الغضب التي بدت عليه بعد تسجيله هدف فريقه، أرجع ميسي ذلك إلى أنه جاء “بعد الكثير من الركلات الحرة السابقة التي لم أنجح في تسجيلها، وكذلك انعكاس لما يقدمه الفريق، الذي يحاول لكنه لا يستطيع التسجيل.

كما وجه حديثه لجمهور “البرسا”، مقراً بأنه من حقه أن يكون غاضباً “من الطبيعي أن ينفذ صبر الجمهور خاصة بعد خروجنا بشكل غير متوقع في دوري الأبطال الموسمين الماضيين أمام روما ثم ليفربول”.