“النقد الدولي”: حالات الإفلاس بين الشركات الصغيرة تتضاعف 3 مرات خلال 2020

حذر صندوق النقد الدولي من أن حالات الإفلاس بين الشركات الصغيرة والمتوسطة قد ترتفع بثلاثة أضعاف خلال العام الجاري مع غياب الدعم الحكومي الكافي لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب دراسة صادرة عن الصندوق حللت بيانات 17 دولة، فإن حالات الإفلاس بين الشركات قد ترتفع إلى 12% من مستوى 4% قبل انتشار الفيروس، مشيرة إلى أن الشركات في إيطاليا ستكون الأكثر تأثراً بسبب انخفاض إجمالي الطلب.

وشدد الصندوق على أن حالات الإفلاس بين شركات قطاع الخدمات لكل دولة في المتوسط قد تقفز بأكثر من 20% عن شركات قطاعات مثل الخدمات الإدارية والتعليم والفنون، مضيفاً أن قطاعات الأنشطة الأساسية كالزراعة والمياه والنفايات قد لا تشهد إلا ارتفاعا طفيفا في معدلات الإفلاس.