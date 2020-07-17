أكثر من 77 ألف إصابة وألف وفاة بـ”كورونا” في أميركا خلال 24 ساعة

حطمت الولايات المتحدة الأرقام القياسية لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا إذ سجلت ما يربو على 77 ألف حالة إصابة ونحو ألف حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لإحصاء رويترز.

وسجلت أيضا 969 وفاة وهي الزيادة الأكبر في الوفيات منذ العاشر من يونيو حزيران. وسجلت كل من فلوريدا وساوث كارولاينا وتكساس أكبر زيادة في يوم واحد أمس الخميس.

وتوفي أكثر من 138 ألف أمريكي بكوفيد-19 ويقول الخبراء إن هذا الرقم سيزداد بشدة على الأرجح بعد تسجيل أكبر عدد إصابات والزيادة المثيرة للقلق في أعداد من يحتاجون لتلقي العلاج في المستشفيات.

وتنفد أماكن تخزين الجثث في المناطق الأكثر تضررا في تكساس وأريزونا.

وكانت ذروة الوفيات في الولايات المتحدة في أبريل نيسان عندما بلغ متوسط الوفيات ألفي حالة يوميا.

وتراجع عدد الوفيات بشكل مطرد إلى متوسط 1300 يوميا في مايو أيار وإلى ما دون 800 يوميا في يونيو حزيران قبل أن يعاود الصعود مجددا في يوليو تموز، بحسب إحصاء رويترز.

ويزداد انقسام الأمريكيين حول مسائل مثل إعادة فتح المدارس والأعمال ووضع الكمامات في الأماكن العامة، مما يعرقل مكافحة الفيروس.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة 77217 حالة وهو ما يتجاوز الرقم القياسي السابق المسجل يوم الجمعة عندما ارتفعت الحالات بواقع 69070 حالة.

وفي يونيو حزيران كانت الحالات تزيد بواقع 28 ألفا يوميا في المتوسط وفق إحصاء رويترز. وفي يوليو تموز بلغت الزيادة 57625 يوميا في المتوسط.

وسجلت تكساس أمس الخميس ما يربو على 15 ألف إصابة جديدة، بحسب إحصاء رويترز بينما سجلت فلوريدا حوالي 14 ألف إصابة جديدة ورصدت كاليفورنيا نحو 10 آلاف إصابة.

وحذر الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الحكومة المعنيين بالأمراض المعدية، من أن عدد الحالات قد يتجاوز 100 ألف يوميا قريبا إن لم يتحد الأمريكيون في اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف انتشار الفيروس.