“الوطني للطب البديل”: “مسلوق الكمثرى” لا يعالج #كورونا

أكد المركز الوطني للطب البديل والتكميلي عدم صحة الادعاءات التي يتم ترويجها لعلاج أعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من خلال مسلوق فاكهة “الكمثرى”.

وأوضح المركز في رسائله التوعوية، أنه لم يثبت حتى الآن فاعلية ومأمونية استخدام مسلوق “الكمثرى” في علاج أعراض فيروس كورونا.

وتأتي رسالة المركز ردا على ادعاءات وأخبار يتم ترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن أن وصفة “مسلوق الكمثرى”، مع الامتناع عن الغذاء الحار من أول يوم إصابة بفيروس كورونا، يمنع ارتفاع درجات الحرارة بالجسم، وكذلك ظهور أعراض فيروس كورونا.