في حالة التسوق “أونلاين”.. “التجارة”: يحق للعميل إلغاء الشراء واستعادة أمواله

أكدت وزارة التجارة أن المتاجر الإلكترونية ملزمة بإلغاء عملية البيع فور طلب المستهلك، وإعادة الأموال لحسابه.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إنه عند الدفع ببطاقة “مدى” تعود الأموال مباشرة بعد رفع المتجر طلب الإلغاء للبنك واستكمال إجراءاته، أما في حالة الدفع بالبطاقة الائتمانية وبعد رفع المتجر طلب الإلغاء للبنك تعود الأموال خلال 14 يوم عمل كحد أقصى.

وأضافت أنه يمكن للمستهلك التواصل مع التاجر لمعرفة حالة الإلغاء ومعلومات رفع طلب الاسترداد في البنك، مشيرة إلى أنه في حال تأخر المتجر بإلغاء ورفع الطلب للبنك يتم القيام برفع بلاغ تجاري.