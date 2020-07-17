التحالف الدولي يشن غارات على القوات الإيرانية شرق سوريا

شنت طائرات حربية تابعة للتحالف الدولي غارات على مواقع للقوات الإيرانية شرق سوريا، اليوم الجمعة، حسبما أكد مصدر بالمعارضة السورية.

وقال المصدر في مجلس دير الزور العسكري التابع للمعارضة السورية: “شنت طائرات حربية يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي 5 غارات على مواقع للقوات الإيرانية والفصائل الموالية لها غرب مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية ومحيط بلدة الصالحية شرق مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي”.

وأكد المصدر أن “أصوات الإنفجارات كانت قوية جداً سمعت لمسافة تتجاوز الـ30 كم عن المنطقة وشوهدت سيارات تابعة للقوات الحكومية السورية تتجه إلى المواقع التي تعرضت للقصف وسط هلع ورعب الأهالي “.

وتعرضت مواقع القوات الايرانية والفصائل الموالية لها في ريف دير الزور الشرقي لعشرات الغارات من قبل طائرات تابعة للتحالف الدولي قتل خلالها العشرات من عناصر تلك المواقع.

وتنتشر قوات الحرس الثوري الإيراني وفصائل عراقية وأخرى أفغانية ومقاتلو حزب الله اللبناني في مناطق ريف دير الزور الشرقي وريف حمص ومحيط العاصمة السورية دمشق، وتنفي إيران وجود قوات تابعة لها في سوريا ولكن أعلام ورايات تلك الفصائل تشير إلى تبعيتها إلى إيران.

ووقعت الحكومة السورية وإيران الأسبوع الماضي اتفاقية لدعم الدفاع الجوي السوري.