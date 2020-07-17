تطبيق تباعد ينبه شاب كثير المخالطة في عمله بقربه من حالة إيجابية

قالت وزارة الصحة، إن شاب كثير المخالطة في عمله حمى نفسه من العدوى باستخدام تطبيق “تباعد”.

وروت الوزارة، في تقريرها اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم الجمعة، قصة الشاب، قائلة: “شاب كثير المخالطة بسبب طبيعة عمله، يحمى نفسه من احتمالية إصابته بالعدوى باستخدامه تطبيق (تباعد) الذي نبهه إلى قربه من حالة إيجابية”.

يشار إلى أن وزارة الصحة، أعلنت في وقت سابق اليوم، عن تسجيل 2613 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلي 245851 حالة حتى الآن، فيما أعلنت عن شفاء 3539 حالة من المصابين ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 191161 حالة، كما تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 2407 حالات.