آخر تطورات #كورونا عالميا.. الإصابات تتجاوز 14 مليونا

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، شهد العالم، اليوم الجمعة 17 يوليو، تسجيل 64 ألفًا و346 حالة إصابة بفيروس “كورونا”، إلى غاية كتابة هذه السطور، مما رفع إجمالي حالات الإصابة بعدوى “كوفيد-19” حول العالم إلى 14 مليونًا و3 آلاف و442 حالة إصابة، من بينها 593 ألفًا و890 حالة وفاة بالفيروس، بنسبة وفيات بلغت 4.24%.

وأضاف فيروس كورونا مليونًا جديدًا إلى رصيد إصاباته حول العالم في ظرف ستة أيام بدءًا من يوم الأحد الماضي وكان أرسع مليون من الإصابات قد تم تسجيله خلال المليون الثالث عشر، والذي كان في ظرف خمسة أيام فقط.

ورغم تناقص نسب الوفيات العالمية من فيروس كورونا بعد أن بلغت ذروتها في أواخر أبريل الماضي، حين بلغت نسبة الوفيات العالمية 7.1% تقريبًا، إلا أن معدل الإصابات سار بوتيرةٍ مغايرةٍ فاستعر الفيروس التاجي بصورةٍ كبيرةٍ بدءًا من شهر يونيو الماضي.