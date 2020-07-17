متطوعون ينشئون بودكاست لتوجيه خريجي المرحلة الثانوية لاختيار التخصصات المناسبة

يعاني طلاب وطالبات المرحلة الثانوية المتخرجين من اختيار التخصص الذي يناسبهم، وذلك بسبب عدم معرفتهم بكافة التخصصات الموجودة في الجامعات والتخصص الذي يتناسب مع قدراتهم وشخصيتهم، إضافة إلى عدم وجود مرشد يدلهم ويساعدهم حيال هذا الأمر، لذلك تم إنشاء “بودكاست اسطرلاب” لتقديم يد المساعده لهم.

المؤسس والمقدم زياد عبدالمتين يوضح أن الفكرة بدأت في عام 2019 ولكن لم يتم تنفيذها إلا في فترة الحجر المنزلي، وأضاف أنه بالنسبه آلية اختيار الشعار والهوية فقد قررنا أن نخرج عن الهويات والشعارات التقليدية.

وأوضح أن عدد الطلاب والطالبات الذين استفادوا تقريبا 11 ألف حتى الآن والتخصصات كانت متنوعه بحسب رغباتهم.

فيما أكد أن أهدافهم القادمة هي أن يصلو لكل شخص محتار بماذا يتخصص، وأن نكون المرجع الأول السعودي في اختيار التخصص، و أوضح أنهم يهدفون إلى نشر الفائدة لكل الطلاب والطالبات المتخرجين من المرحلة الثانوية.

و أضاف أنه بعد تحقيق النجاحات في الفترة الماضية فأنهم يوعدون المجتمع أن يتطرقون للتخصصات النادرة وكيف طريقه التعامل مع الجامعة، وأن يتطرقون لبرامج الابتعاث ومواكبة العصر من أجل أن يستفيد الطلاب والطالبات.