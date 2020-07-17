منظمة في تركيا للشواذ تسيء للرسول.. ونظام تركيا يغازل المسلمين بآيا صوفيا لصرف الأنظار

اجتاحت موجة غضب عارمة الأوساط التركية بعدما نشرت منظمة في البلاد تدعم الشواذ رسومات مسيئة للرسول، صلى الله عليه وسلم، على مرأى ومسمع من النظام التركي الذي لم حرك ساكنا ضد المنظمة المذكورة.

وندد نشطاء أتراك على مواقع التواصل الاجتماعي بالرسومات التي تسيء لملايين المسلمين، بغطاء من النظام التركي الذي أعطى الضوء الأخصر لعمل المنظمة التي تدعم الشواذ في البلاد.

وفي الوقت الذي سعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للفت أنظار المسلمين ومغازلة مشاعرهم بتحويل متحف أيا صوفيا إلى مسجد في محاولة لإيقاف الغضب المتسلل داخل المجتمع التركي ضد سياساته التي أغرقت البلاد في أوضاع اقتصادية صعبة، لم يتحرك النظام التركي ضد ما نشرته منظمة تدعم الشواذ في تركيا من رسومات مسيئة للرسول وملايين المسلمين.

ومع موجة الغضب والهجوم من عشرات الآلاف من المسلمين على مواقع التواصل الاجتماعي، اضطرت المنظمة إلى إيقاف حسابها على تويتر تزامنا مع حذف موقعها من الإنترنت، وادعى مسؤولون بها أن حسابات المنظمة قد اخترقت، رغم تركهم الرسومات يوم كامل منشورة عبر مواقعهم دون تحرك، قبل محاولة التنصل التي لم تفد في إيقاف الغضب ضد النظام التركي.