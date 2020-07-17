بعد ارتفاع قياسي.. المملكة بالمرتبة السادسة عالميا في احتياطيات الغاز

سجلت احتياطيات المملكة من الغاز الطبيعي ارتفاعا بنسبة 4% (12.5 تريليون قدم مكعبة قياسية) في نهاية العام الماضي 2019، لتبلغ 332.8 تريليون قدم مكعبة قياسية، مقابل 320.3 تريليون قدم مكعبة قياسية بنهاية عام 2018.

وأشارت بيانات منظمة أوبك إلى أن السعودية تحتل المركز السادس عالميا في نهاية العام الماضي، مشكلة 4.6 في المائة من احتياطيات الغاز الطبيعي عالميا، البالغة 7282.1 تريليون قدم مكعبة قياسية.

ووفقا لبيانات المنظمة فإن المملكة استطاعت أن تضاعف احتياطياتها من الغاز 7.2 مرة خلال 59 عاما (منذ عام 1960 حتى نهاية عام 2019)، حيث كانت 46 تريليون قدم مكعبة قياسية في عام 1960، بما يعني زيادته بنسبة 623 في المائة خلال تلك الفترة، بمتوسط زيادة 10.6 في المائة سنويا.