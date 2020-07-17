جوجل تمنع نشر إعلانات تتحدث عن مؤامرة وراء فيروس كورونا

قالت شركة جوجل، اليوم، الجمعة، إنها ستمنع مواقع الإنترنت والتطبيقات التي تستخدم تقنيتها الإعلانية من نشر إعلانات عن أي «محتوى خطير» يخالف الإجماع العلمي بخصوص جائحة فيروس كورونا.

وتأتي هذه الخطوة مع استمرار انتشار الفيروس في الولايات المتحدة وفي وقت تواجه فيه منصات إعلانات رقمية ضخمة مثل جوجل وفيسبوك دعوات لبذل المزيد من الجهد للقضاء على المعلومات المضللة المرتبطة بالجائحة.

وقالت «جوجل» إن المحتوى الذي لن تسمح بالتربح منه عبر إعلانات يشمل نظريات المؤامرة الزائفة مثل الإشارة إلى أن فيروس كورونا المستجد تم تخليقه في معمل صيني كسلاح بيولوجي أو أن من قام بتخليق الفيروس هو بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت أو أن الفيروس خدعة.