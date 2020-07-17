الإمارات: أمن ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي

بحث عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خلال اتصال هاتفي مع سيرجي لافروف وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات.

كما تناول الاتصال الهاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا.

وأكد بن زايد موقف دولة الإمارات الثابت بدعم المسار السياسي لحل الأزمة الليبية.

وأشاد بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر في هذا الصدد مؤكدا أن أمن ليبيا واستقرارها هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

واستعرض الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” وجهود البلدين الصديقين لاحتواء تداعياته.