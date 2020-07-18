انتخاب الأميرة ريما بنت بندر بن سعود عضوًا في “الأولمبية الدولية” @RBALSAUD

صادقت اللجنة الأولمبية الدولية، أمس الجمعة، على عضوية خمسة أشخاص جدد في المنظمة العالمية، منهم سمو الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، سفيرة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا.

وتتولى الأميرة عضوية اللجنة الأولمبية السعودية، إضافة إلى عضويتها في لجنة المرأة والرياضة، ووكيل الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص.

وشغلت ريما قبل ذلك منصب وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير قبل أن تتحول إلى وزارة الرياضة، فضلا عن رئاستها للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.

عـاجـل | رسميّاً، إنتخاب الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان @rbalsaud عضواً باللجنة الأولمبية الدولية خلال جلسة الأولمبية الدولية والتي عُقدت قبل قليل 🇸🇦#الأميرة_ريما_بالأولمبية_الدولية pic.twitter.com/9pRmPfQBpe — Saudi Olympic | الأولمبية السعودية (@saudiolympic) July 17, 2020

والأسماء الأربعة الأخرى التي تمت المصادقة على عضويتها هي:

1- البريطاني سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

2- كوليندا غرابار-كيتاروفيتش، رئيسة كرواتيا سابقا بين عامي 2015 و2020.

3- الكوبية ماريا دي لا كاريداد كولون روينيس، البطلة الأولمبية في مسابقة رمي الرمح عام 1980.

4- باتوشيغ باتبولد رئيس اللجنة الأولمبية المنغولية.