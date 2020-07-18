مقابل أموال ووعود بالجنسية.. البنتاجون: إردوغان أرسل آلاف المرتزقة للقتال في ليبيا

في تقرير رسمي، اتهمت وزارة الدفاع الأمريكية، تركيا تقديم أموال وعروضًا بمنح جنسيتها على آلاف المرتزقة، مقابل المشاركة في القتال إلى جانب الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق في ليبيا.

وأضافت الوزارة في تقريرها عن عمليات محاربة الإرهاب في إفريقيا، أنَّ أنقرة أرسلت نحو 4000 مرتزق سوري إلى ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2020، مؤكدة أن هذه التعزيزات لعبت دورًا في تقدم ميليشيات الوفاق في مايو الماضي على تخوم العاصمة طرابلس.

وأوضح تقرير البنتاجون، أنَّ 300 مقاتل سوري وصلوا إلى ليبيا في نهاية شهر أبريل الماضي، كما أنَّ أنقرة نشرت “عددًا مجهولًا” من العسكريين الأتراك في ليبيا خلال الأشهر الأولى من العام الجاري.

وكان موقع “إرم نيوز” كشف أنَّ تركيا نقلت خلال الأيام الماضية حوالي 1400 مقاتل تونسي ينتمون لتنظيمات متطرفة من حلب وإدلب إلى ليبيا.

وذكر مصدر الموقع أن طائرات مدنية ليبية وأخرى تركية، نقلت المقاتلين التونسيين المتطرفين على دفعات إلى منطقتي غازي عنتاب وإسطنبول ومصراتة.

وفي السياق ذاته، يقول رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، إن تركيا تنقل مرتزقة من جنسيات مختلفة إلى ليبيا، مضيفًا أنَّ “أنقرة ترسل متشددين إلى ليبيا وليس فقط مرتزقة”.

وتواصل تركيا نقل المرتزقة من تركيا إلى ليبيا للقتال في صفوف قوات حكومة الوفاق، حيث وصلت قبل أيام دفعة جديدة من المرتزقة على متن طائرة قادمة من مدينة غازي عنتاب باتجاه مصراتة وعلى متنها 120 عنصرًا.

وكان اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي قال قبل أيام: إنَّ تركيا تحشد قوات للهجوم على سرت. لافتًا إلى أنَّ الجيش يرصد تحركاتها، يأتي ذلك بعد أيام من غارات شنتها مقاتلات على قاعدة الوطية، وأدت لتدمير منظومة دفاع جوي تركية.