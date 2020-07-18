رسمياً.. مدرب الهلال السابق يرحل عن فلامنغو البرازيلي

أعلن نادي فلامنغو، عن فسخ عقد مدربه البرتغالي جورجي جيسوس، موجهاً الشكر له على التتويج بستة ألقاب، خلال فترة ازدادت عن العام من العمل.

رغم أن النادي صاحب أكبر شعبية في البرازيل لم يعلن عن مستقبل المدرب، إلا أن وسائل الإعلام البرتغالية تؤكد عودة جيسوس إلى بنفيكا، الذي سبق وقاده بين 2009 و2015، وتوج معه بالدوري ثلاث مرات، وكأس البرتغال مرة، وكأس الدوري خمس مرات.

وأوضح بيان النادي: “المدرب البرتغالي صاحب 65 عاماً أبلغ الإدارة خلال اجتماع اليوم مع مسؤولي فلامنغو، برغبته في فسخ العقد والعودة إلى البرتغال”.