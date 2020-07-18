«بر جدة» تدشن أربعة مشاريع موسمية استعداداً للحج

دشنت جمعية البر بجدة حملة «تحرَّ الأجر في الأيام العشر» والتي تهدف من خلالها إلى دعم أربعة برامج رئيسية خلال موسم الحج لتلبي فيها احتياجات الأسر الفقيرة والأرامل والأيتام.

وأفاد نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ خلف بن هوصان العتيبي أن المشاريع الأربعة يأتي في مقدمتها مشروع (الأضاحي) الذي يستفيد منه خلال الموسم الآلاف ضمن برامج كفالة الأسر والأيتام الذين ترعاهم الجمعية بمدينة جدة وتتكفل بسد حاجتهم من المتطلبات الضرورية والأساسية لحياة كريمة، في حين يختص المشروع الثاني (عيدية يتيم) بأبناء وبنات الجمعية في دور الضيافة والإيواء لرسم البسمة على وجوههم وخلق أجواء الفرح والسرور خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

كذلك مشروع (كسوة العيد) الذي يتشارك فيه الأيتام والأسر الفقيرة من خلال توفير ملابس جديدة تناسب أذواقهم وتلمس قلوبهم من جهة، وتحول دون سؤالهم حفظاً لكرامتهم وإنسانيتهم.

وذكر العتيبي أن المشروع الرابع الذي تم تدشينه استعداداً لموسم الحج هو (الإعانات الغذائية) والذي يوازي المشاريع الأخرى في أهميته.

حيث لا يكمل الفرح خلال هذه الأيام المباركة دون وجود المؤونة والغذاء الكافي لأفراد الأسرة، داعياً الجميع في هذا الوطن المعطاء من مؤسسات وأفراد ورجال أعمال إلى المساهمة لدعم المشاريع الأربعة.

موضحاً أن (البر) بدأت باستقبال مساهمات الداعمين لتكون في أتم الاستعداد خلال الموسم لإيصال كافة الاحتياجات والمستلزمات والأضاحي لمستحقيها من المسجلين لدى الجمعية.