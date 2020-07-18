“الإسكان”: 324 ألف شهادة إعفاء ضريبي للمسكن الأول خلال 6 أشهر

قالت وزارة الإسكان إنها أصدرت نحو 324.3 ألف شهادة إعفاء ضريبي من سداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، منذ إطلاق البرنامج وحتى نهاية شهر يونيو الماضي.

وأوضحت الوزارة أن عدد الشهادات الصادرة لمستفيدي الوزارة والصندوق العقاري بلغ 281.74 ألف شهادة، فيما تم إصدار 42.51 ألف شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة والصندوق العقاري.

وكانت الأوامر الملكية قد صدرت في يناير 2018، تضمنت تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن سعر شراء المسكن الأول للمواطن بما لا يزيد على 850 ألف ريال.

وأطلقت وزارة الإسكان في 10 يوليو 2018 البوابة الإلكترونية لتسجيل الطلبات وإصدار شهادة الاستحقاق لمبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول لمستفيدي الوزارة والصندوق العقاري أو غيرهم.