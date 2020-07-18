سلطنة عُمان: 10 وفيات و1311 إصابة جديدة بـ #كورونا

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم السبت، تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة جراء الإصابة بالفيروس إلى 308 حالات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إنه “تم تسجيل 1311 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 65 ألفاً و504 حالات.

وأضافت أن الإصابات تشمل 1078 حالات لعُمانيين، و233 لغير عُمانيين، مشيرة إلى أن 1322 مصاباً تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 42 ألفاً و772 شخصاً.