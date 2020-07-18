سكان حي القيّم: حشرات ومياه ملوثة وروائح كريهة تحاصر منازلنا.. وأمانة الطائف تتجاهلنا

شكا سكان حي القيم شمال محافظة الطائف، من محاصرة مياه الصرف الصحي لمساكنهم، وقالوا إنها تحولت إلى بيئة غير صالحة للحياة، وإن الجهات المعنية لم تتجاوب مع مناشداتهم.

وأوضح مجموعة من سكان الحي، معاناتهم مع مياه الصرف الصحي، قائلين إن الحي أصبح بيئة للأوبئة والأمراض، وإن انتشار الحشرات الضارة والبعوض يهدد حياتهم.

وتحدث المواطن محمد الشهري لـ”الوئام”، قائلاً: لم أكمل السكن في حي القيم، ستة أشهر، واضطررت لتغييره والانتقال لحي آخر، بسبب الروائح الكريهة والكلاب الضالة التي لم تتخذ أمانة الطائف حيالها أي إجراء، بل التزمت الصمت أمام بلاغاتنا المتكررة عبر رقم البلاغات المخصص لذلك.

وأضاف المواطن سعد العتيبي أن أبناء الحي في معظم الأوقات لا يتمكنون من الصلاة مع الجماعة، فالمياه الملوثة تسد الطريق إلى المسجد.

واستطرد العتيبي قائلاً: شاهدنا قبل عدة أيام قيام أمين أمانة محافظة الطائف بإعفاء مدير إحدى البلديات على خلفية توثيق احد المصطافين للنفايات المتراكمة في منتزه الشفا، مما يدل على حرصه بأن تكون الخدمات المقدمة على أفضل حال، فكيف بهذا الحي؟

وأكمل أهالي الحي: تواصلنا مع الشركة الوطنية للمياه ورفعنا العديد من البلاغات، دون جدوى، مضيفين بأن هنالك عمالة سائبة تقوم بشفط مياه الصرف الصحي من خزانات المنازل وتفريغ حمولات الصهاريج داخل غرف تفتيش مشروع الصرف الصحي المتعثر.

وأكد المواطنون أنهم تواصلوا مع رقم الطوارئ الخاص بأمانة الطائف مرات عديدة وكذلك قسم تلوث البيئة بالأمانة وحالهم حال شركة المياه دون أي تجاوب. داعين المسؤولين وفي مقدمتهم محافظ الطائف إلى إيجاد حل جذري لهذه المعاناة التي لازمتهم لعدة سنوات.