القصيم: إطلاق سراح 302 مستفيد من العفو الملكي الكريم

أطلقت تواصل لجان العفو بمنطقة القصيم سراح 302 مستفيد من العفو الملكي الكريم لعام 1441هـ، بمناسبة شهر رمضان المبارك (المرحلة سادسة)، خلال الفترة من 15/10/1441هـ وحتى 16/11/1441هـ.

وشملت القائمة 284 سجينا مستفيدا من فرع النيابة العامة والدوائر بمحافظات المنطقة، و18 نزيلا من دار الملاحظة الاجتماعية بمدينة بريدة.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بالعفو عن نزلاء السجون والصادر بمناسبة شهر رمضان المبارك لهذا العام ، وبجهود مستمرة من قبل لجان العفو والقائمة على دراسة قضايا النزلاء على مدار العام .

ورفع سمو أمير منطقة القصيم ، عظيم شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – ، على تلك اللفتة الأبوية الكريمة والمعتادة ، راجياً بأن تكن تلك اللفتة الأبوية الكريمة سبباً للم شملهم بأسرهم , وأن تكون فاتحة خير لمن أفرج عنه وبداية مرحلة جديدة في الحياة لخدمة الدين والوطن.