‫”الصحة” تشيد بسلوك مصابة بكورونا لم تنقله لأفراد عائلتها

أكدت وزارة الصحة أن اتباع الحالات المصابة بفيروس كورونا للإجراءات الوقائية، ضروري لوقاية أفراد العائلة والأصدقاء، من انتقال العدوى إليهم.

وفي تقريرها اليومي حول مستجدات الإصابة بفيروس كورونا؛ أشادت وزارة الصحة بسلوك مصابة، لم تنقل العدوى إلى 7 أفراد من عائلتها، بسبب اتباعها للسلوكيات الصحية، والتزامها بالمسافات الآمنة.

وأعلنت وزارة الصحة، قبل قليل عن تسجيل 2565 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلي 248416 حالة حتى الآن.

فيما أعلنت عن تعافي 3057 حالة من المصابين، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 194218 حالة، كما تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2477 حالة.