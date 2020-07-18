بعد أكثر من ستة أشهر.. إيران تسلم صندوقي الطائرة الأوكرانية إلى باريس

بعد أكثر من ستة أشهر على إسقاط طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، عن طريق الخطأ من قبل قوات إيرانية، سلمت إيران الصندوقين الأسودين للطائرة إلى باريس لتحليلهما.

وذكر نائب وزير الخارجية الإيرانية محسن بهاروند اليوم السبت أن من المقرر البدء في تحليل الصندوقين الأسودين بعد غد الأثنين، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء العمال الإيرانية “ايلنا.

وكانت الطائرة في طريقها إلى كييف، عندما تم إسقاطها عن طريق الخطأ من قبل قوات إيرانية في الثامن من كانون ثان/يناير الماضي، بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران. وتوفي جميع من كان على متنها وعددهم 176 شخصا.

وأكدت هيئة التحقيق في حوادث الطيران الفرنسية في حزيران/يونيو الماضي إن إيران طلبت مساعدتها الفنية لإصلاح الصندوقين الأسودين وتفريغ بياناتهما.

وكتبت هيئة الطيران الإيرانية الأسبوع الماضي في تقريرها الأخير الأسبوع الماضي إن إسقاط الطائرة كان ناجما عن “خطأ بشري”.