الجيش السوداني يفتح بلاغات ضد ناشطين ويطاردهم بالخارج

قررت القوات المسلحة السودانية، اتخاذ الإجراءات القانونية، ضد عدد من المخالفات والإساءات لها، من نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت القوات المسلحة السودانية عينت في مايو الماضي ضابطا متخصصا في جرائم المعلوماتية، ضمن فريق بإشراف المدعي العام العسكري، وعضوية ضباط قانونيين من القضاء العسكري، تتمثل مهامهم في رصد كافة الإساءات التي تمس القوات المسلحة بكل مكوناتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وطالت الإجراءات مجموعة من الناشطين والإعلاميين وغيرهم داخل وخارج السودان سيتم تمليك تفاصيلها بانتظام للرأي العام.

القوات المسلحة اتخذت هذه الخطوة بعد أن تجاوزت الإساءات والاتهامات الممنهجة حدود الصبر ، وهي ضمن مخطط يستهدف جيش البلاد ومنظومته الأمنية.