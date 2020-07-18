ساما: المملكة أقل تشاؤما بشأن الاقتصاد المحلي من “النقد الدولي” ونقيم أوضاع القطاع الخاص في سبتمبر

صرح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أحمد الخليفي، بأن نظرة المملكة أقل تشاؤما بشأن الاقتصاد المحلي من توقعات صندوق النقد الدولي.

وقال الخليفي، خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي المصارف المركزية، إن هناك اتفاقا فيما يخص الاقتصاد العالمي على النظرة التشاؤمية بسبب المرحلة الضبابية عالميا التي خلفتها جائحة فيروس كورونا.

وأضاف أن الاقتصاد السعودي جزء من الاقتصاد العالمي ولا شك أن تأثر بالتطورات العالمية، لكن هناك أرقاما إيجابيا في شهر يونيو مقارنة بفترة ما قبل كورونا، في يونيو من العام الماضي، مشيرا إلى أن برنامج دعم القطاع الخاص ينتهي في سبتمبر وستقيم المملكة الأوضاع لاحقا.