وزير المالية: #مجموعة_العشرين تدرس مبادرة لتجميد مدفوعات خدمة الديون

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن مجموعة العشرين تدرس مبادرة لتجميد مدفوعات خدمة الديون إلى ما بعد 2020.

وأضاف ”الجدعان“ خلال مؤتمر صحافي السبت في الرياض، أن 42 دولة تقدمت إلى هذه المبادرة حتى الآن.

ودعا مسؤولو المالية بمجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى الدائنين إلى مشاركة أوسع لتنفيذ مبادرة تجميد مدفوعات خدمة الديون الخاصة بالدول الأشد فقرًا.

وقال المسؤولون في بيان مشترك إنه ينبغي على كل الجهات المستحقة للديون الثنائية الرسمية الالتزام بمبادرة تجميد مدفوعات خدمة الديون بشكل كامل وبنهج يتسم بالشفافية“.